Uma multinacional francesa do setor automóvel vai investir até 2021 cerca de 50 milhões de euros e criar 250 empregos em Viana do Castelo onde a nova fábrica do grupo começará a laborar em junho do próximo ano.

Segundo o diretor geral da Steep Plastique, Eric Delachambre, a primeira das quatro fases de implementação do projeto industrial ronda os 10 milhões de euros e vai criar, a partir de junho de 2018, cerca de 50 postos de trabalho.

O responsável, que falava hoje durante a apresentação do projeto e da assinatura, com a Câmara de Viana do Castelo, do contrato de investimento, revelou que a nova fábrica do grupo, a instalar no parque empresarial de Lanheses, terá uma área inicial de sete mil metros quadrados.

Em 2021, quando estiveram concluídas todas as fases do projeto, aquela unidade atingirá os 35 mil metros quadrados e empregará cerca de 250 trabalhadores, totalizando um investimento de 50 milhões de euros.

A multinacional, com 50 anos de existência e que em França emprega 450 trabalhadores, produz componentes em plástico para diversas marcas de automóveis e tem unidades em vários países como Eslováquia, Marrocos, Chipre, Turquia, entre outros.

Para o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa adiantou que além do investimento hoje apresentado "há um conjunto de seis novos projetos industriais, não apenas no setor automóvel, que estão a negociar a instalação no concelho, contribuindo para a criação de emprego e de mais riqueza em Viana do Castelo".

O autarca socialista adiantou que, "nesta altura, encontram -se em laboração, no concelho, sete fábricas do setor automóvel".