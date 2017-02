Portugal exportou esta segunda-feira quatro mil animais vivos (dois mil bovinos e dois mil ovinos) para Israel, anunciou o Governo, realçando o contributo para aumentar as exportações do setor pecuário, que no ano passado atingiram 157 milhões de euros.

"O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira, acompanhou hoje mais uma operação de embarque de animais com destino a Israel", que aconteceu no Porto de Sines, refere o seu gabinete, em comunicado.

No ano passado, as exportações do setor pecuário subiram 32% face a 2015, para 157 milhões de euros.

"Só as exportações de bovinos cresceram 85%, correspondendo a uma fatia de 86 milhões de euros do total de exportações de animais vivos", acrescentou o gabinete do secretário de Estado da Agricultura e Alimentação.

"O Governo tem feito uma aposta muito forte na abertura de mercados na região do Próximo Oriente e Médio Oriente. Depois da abertura do mercado da Jordânia, o Governo está agora empenhado no processo do Egito, em negociações com a Argélia, prevendo-se uma evolução positiva a muito curto prazo", refere.

De acordo com o Executivo, "trata-se de um mercado de relevante dimensão, com hábitos culturais de consumo deste tipo de carne", acrescenta.

Estas operações resultam de "uma estratégia persistente e bem direcionada, que acompanha a forte aposta do setor no crescimento da exportações", afirma Luís Vieira, citado no comunicado.

O gabinete do governante adianta que Marrocos "passou a ser destino de exportação da produção nacional de aves, um setor que agora tem o mercado de exportação alargado também ao Qatar, para onde passou a ser possível exportar pintos do dia e ovos de incubação".

De acordo com o gabinete, "o Governo prossegue assim a sua política de internacionalização da agricultura e da pecuária portuguesas, dinamizando a abertura de novos mercados e promovendo o início de novos processos de negociação, correspondendo ao investimento dos operadores de exportação".