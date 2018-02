Primeiro, o lembrete: não se esqueça que tem até dia 15 de fevereiro, a próxima quinta-feira, para validar despesas no e-fatura. A propósito, são muitas as dúvidas que têm chegado ao e-mail economia24@tvi.pt, sobretudo de quem foi pai ou mãe há pouco tempo e não sabe como incluir os filhos no IRS. Ou, então, de quem entretanto se divorciou e não sabe como, a partir de agora, os filhos devem entrar na declaração a entregar a partir de abril.

Pais há pouco tempo

A primeira pergunta que fazem é se os filhos têm obrigatoriamente de ter número de contribuinte. Ora, sendo o cartão de cidadão obrigatório, o NIF - Número de Identificação Fiscal (contribuinte, portanto) é atribuído automaticamente.

E senha das Finanças? Convém ter. Como as despesas são por número de contribuinte, é importante aceder ao Portal das Finanças para ver se despesas estão todas as despesas registadas e unificá-las. Basta pedir senha no Portal das Finanças, que é enviada por carta para o domicílio fiscal.

Ao entrar no Portal, tem de selecionar a opção novo utilizador (veja, em baixo, a primeira imagem) e depois preencher os dados (segunda imagem).

Filho tem IRS próprio ou pode estar agregado ao dos pais?

O IRS dos menores de idade está sempre agregado ao dos pais. Só há declarações autónomas depois dos 18 anos no caso de, ao mesmo tempo, a pessoa já tiver rendimentos acima de 7.400 euros.

Como associar então os filhos à declaração de rendimentos?

Na declaração tem de colocar que tem um dependente, com determinado número de contribuinte. A Autoridade Tributária, quando for processar a declaração, tem em conta as despesas associadas a esse NIF do menor.

Como incluir as despesas do filho?

O NIF do menor é importante sobretudo para despesas de educação e de saúde. Nestes casos, a fatura deve ser pedida com o número de contribuinte do filho. Já no caso de outras despesas gerais (como roupa e supermercado), essas podem entrar nas despesas dos pais que podem deduzir 35% dos gastos até 250 € (por cada elemento do casal) para terem benefício.

Optar pela tributação conjunta ou separada?

O impacto será praticamente neutro. Se optar pela tributação conjunta, o IRS do filho entra a 100%. Se escolher a tributação separada, será 50% para cada um dos elementos do casal.

Optar por uma ou outra forma de fazer o IRS pode ser mais ou menos vantajoso consoante os rendimentos amealhados pelos cônjuges, não pelos filhos que têm.

Pais separados

Se entretanto os pais se divorciaram, nunca chegaram a viver juntos ou entretanto já não vivem sob o mesmo teto, tudo dependerá de quem tem a guarda.

Se for só a mãe, por exemplo, é ela que deve colocar a criança como sua dependente e associa as respetivas despesas. Encontrará no Portal das Finanças as opções “sujeito pasivo” (SP) que vive com o dependente (neste exemplo, a mãe); e “outro progenitor” (o pai, neste caso).

O outro membro que não tenha a guarda, à partida terá de pagar pensão de alimentos. Para quem paga, a pensão de alimentos conta como dedução; para quem recebe é rendimento.

Se os pais tiverem guarda conjunta, os Filhos devem ser declarados na declaração da morada associada ao número de contribuinte. Se tem morada fiscal da mãe, por exemplo, fica associada à declaração de IRS da mãe. De qualquer modo, as despesas são partilhadas pelos dois progenitores.

Pode ainda dar-se o caso de o filho ter ficado a cargo de um dos progenitores, mas o acordo parental sobre a guarda não ter sido ainda homologado. Embora quem não tem a guarda possa ter contribuído para despesas, não pode beneficiar da dedução no IRS que entrega este ano.

No caso de a morada fiscal do filho estar associada ao progenitor que não tem a guarda, só alterando a morada fiscal patente no cartão de cidadão é que quem vive com o menor pode passar a deduzir as despesas dele na declaração de IRS.

Ainda não está totalmente esclarecido?

Se a leitora mãe e/ou o leitor pai tiverem mais dúvidas, coloque-as via e-mail para economia24@tvi.pt. O IRS é cada vez mais intuitivo (há a declaração automática), mas há sempre casos mais específicos que suscitam dúvidas.