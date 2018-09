A Comissão Europeia (UE) abriu uma investigação formal a suspeitas de conluio entre três construtores alemães de automóveis – BMW, Daimler e Volkswagen - no desenvolvimento de tecnologias de redução de emissões de matérias poluentes.

“A Comissão está a analisar se a BMW, Daimler e VW (Volkswagen, Audi e Porsche) concordaram em não concorrerem entre si no que respeita ao desenvolvimento e aplicação de importantes sistemas que permitem reduzir as emissões nocivas de viaturas com motores a gasolina ou a gasóleo”, segundo um comunicado do executivo comunitário.