O desemprego registado baixou para as 393,3 mil pessoas, ficando abaixo das 400 mil pessoas pela primeira vez em 10 anos, segundo os números do Instituto de Emprego e Formação Profissional de março.

Na comparação com o mesmo mês de 2017, o desemprego diminuiu 16,6% (menos 78,1 mil pessoas), com um decréscimo de 2,8% face ao mês de fevereiro (menos 11,3 mil pessoas).

Já o desemprego jovem baixou para as 42,3 mil pessoas, com um decréscimo de 6,2% face ao mês de fevereiro e 23,6% em termos homólogos. De referir que o desemprego jovem representa 10,7% do desemprego registado.

No que toca ao desemprego de longa duração baixou para as 188,4 mil pessoas, com uma diminuição de 0,9% face ao mês de fevereiro e de 17,4% na comparação homóloga. O desemprego de longa duração representa 47,9% do desemprego registado.