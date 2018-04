Os portugueses gastam cerca de setenta euros por mês em transportes e continuam a preferir usar o carro próprio por causa das falhas nos transportes públicos.

Entre novembro e dezembro do ano passado, a Deco analisou seis cidades e concluiu que muitos portugueses continuam a fazer uma ginástica financeira brutal para pagar mensalmente as despesas com transportes.

Segundo o estudo, noticiado pelo Diário de Notícias, a maioria dos cidadãos continua a optar pelo carro próprio devido "à falta de uma rede de transportes públicos que supra as necessidades reais."

Os utentes criticam as infraestruturas em mau estado ou mal-concebidas, o comportamento dos condutores e a dificuldade em estacionar em lugares não-pagos.