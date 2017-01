Os problemas no pagamento dos vales postais deverão ficar resolvidas em fevereiro. O Instituto de Segurança Social adiantou que se reuniu com os CTT que se comprometeram a “colmatar eventuais falhas” no serviço para que os pensionistas possam levantar os vales sem atrasos.

Os sindicatos denunciaram e a Autoridade Nacional de Comunicações confirmou, no final da semana passada, as reclamações que tem recebido sobre os tempos de espera para atendimento aos balcões dos CTT e levantamento de vales postais pelos pensionistas.

A presidente da Anacom, Fátima Barros, disse no Parlamento que as reclamações recebidas pelo regulador sobre os vales das pensões ascenderam a 75 em 2014, subindo para 88 em 2015 e 205 no ano passado, até ao final de setembro.

Apesar de o regulador não ser competente nesta matéria, que extravasa o serviço postal universal, a Anacom diz ter questionado os CTT sobre este aumento, segundo explicou Fátima Barros, tendo a empresa respondido serem casos “pontuais".

Hoje, depois de questionado pela Lusa, fonte oficial do Instituto de Segurança Social revelou ter-se reunido “com os CTT, tendo os CTT assumido o compromisso de colmatar eventuais falhas no serviço de modo a que tais situações não voltem a ocorrer aquando dos pagamentos das pensões através de vale postal no mês de fevereiro”.