Os portugueses continuam a contratar mais crédito ao consumo, De acordo com os dados do Banco de Portugal, relativos ao mês de novembro, o total de novos créditos contratados subiu 7,2% face ao mesmo de 2016 e 9,3% em relação ao mês anterior (outubro).

Entre os 145.757 novos créditos, o destaque vai para os 84.664 Novos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades a descoberto, embora o maior crescimento (face ao período homólogo) não se dê nesta rubrica, mas sim no Crédito pessoal - para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira e equipamentos - que disparou 43% quando comparado com novembro de 2016.





No que toca aos montantes, também se verifica um aumento face ao mês anterior e face ao mesmo mês de novembro de 2016. No total mais de 654,8 milhões de euros concedidos, com destaque para a subida, em cerca de 30%, mais uma vez do Crédito pessoal - para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira e equipamentos.