O ministro do Ambiente defendeu esta quarta-feira que a Carris e a STCP devem ser operadores internos, com manutenção no setor público, e garantiu que a dívida das empresas vai deixar de ser paga pelos contribuintes.

"Para ser operador interno, limitando a concessão sem controlo a privados, as funções de autoridade de transporte e de mando na empresa têm que coincidir. As autoridades de transporte são as autarquias à luz da Lei. No caso do Porto, delegaram-nas na AMP [Área Metropolitana do Porto]. No caso de Lisboa, só o fizeram para as carreiras inter-municipais", afirmou João Pedro Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente falava na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, na sequência de um requerimento do PSD sobre a passagem da gestão da Carris para a autarquia de Lisboa. No entanto, José Pedro Matos Fernandes foi além da matéria em discussão, fazendo um resumo geral do que se passa atualmente no setor dos transportes públicos.

De acordo com o governante, para a Carris ser operador interno de Lisboa, sendo a autoridade de transportes o município, "terá que ser a Câmara Municipal de Lisboa [CML] a mandar na empresa".

"O Estado ganha em que a CML tenha a sua posse, indo ao encontro da vontade da autarquia, pois todas as obrigações de serviço público são pagas pelo município, bem como a renovação da frota, comparticipada por fundos comunitários geridos pelo Estado", frisou Matos Fernandes.

A transferência da gestão da Carris para a alçada da Câmara de Lisboa foi concretizada a 01 de fevereiro passado, num processo envolto em polémica, nomeadamente devido ao pedido de apreciação parlamentar apresentado pelo PCP, em finais de janeiro, relativamente ao diploma que transfere a empresa para a autarquia.

Já no caso do Porto, segundo o ministro, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto [STCP] tem que ser operador interno da AMP, razão pela qual os contratos de gestão são celebrados entre o Estado e a AMP, justificando que a STCP presta serviço em apenas seis concelhos.

"Há um outro contrato entre a AMP e os seis municípios agregados em torno de uma unidade técnica de suporte que garante serem estes a custear as obrigações de serviço público", explicou.

Quanto à questão sobre se são os contribuintes a pagar a dívida da empresa, João Matos Fernandes lembrou que nas concessões efetuadas pelo anterior Governo PSD/CDS-PP foram os contribuintes que pagaram, sublinhando que a dívida não resultou de "má gestão", mas sim do facto de o "Estado não ter cumprido as suas obrigações".

"E o que vai deixar de acontecer é que vão deixar de ser os contribuintes a pagar os défices de exploração que resultam da prestação de um serviço público, como aliás acontece em todo o país", frisou.

Matos Fernandes lembrou ainda que os 60 milhões de euros de dotação, previstos no Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) "poderão ser insuficientes" para a aquisição de novas frotas, recordando que, desde 2011, "não é comprado qualquer autocarro pela STCP ou pela Carris" e que agora o Governo vai investir em frotas "com elevado desempenho ambiental".

Dada a exposição do Governante ter ido além do tema Carris, proposto no requerimento do PSD, o deputado social-democrata Carlos Silva lamentou que a audição se tivesse transformado numa audição regimental.