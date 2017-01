A EDP avançou para tribunal para contestar o pagamento da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) referente a 2014 e 2015, que ascende a 120 milhões de euros, disse à Lusa fonte oficial da elétrica.

De acordo com a mesma fonte, "uma vez esgotadas todas as vias alternativas, nomeadamente as administrativas, a EDP decidiu avançar pela via judicial para contestar o pagamento da CESE".

A EDP realça que, "ao contrário do inicialmente previsto e estipulado, a CESE tem vindo a ser sucessivamente prorrogada", quando foi lançada como uma medida extraordinária.

Desde há muito que a EDP contesta a continuação da contribuição, e já chegou mesmo a admitir que os seus lucros são penalizados com a mesma.

A Galp e REN já tinha tomado esta opção, de contestarem em tribunal a manutenção da CESE.