As recomendações no mercado dos combustíveis não têm sido aplicadas, denunciou hoje a presidente da Autoridade da Concorrência (AdC). E isso pode impedir a descida dos preços.

Na comissão parlamentar de Economia, Margarida Matos Rosa referiu que, no trabalho de revisão das recomendações feitas para os combustíveis líquidos desde 2004, notou-se que “muitas delas não foram implementadas”.

Acreditando nós que as recomendações trariam maior concorrência no setor e consequentemente uma possível baixa de preços, resultante dessa concorrência e o aumento da qualidade do serviço, se as recomendações não forem implementadas ou apenas parcialmente, não podemos garantir que haja de facto um timing previsto para que o aumento da concorrência possa surtir efeito”