Será o seu concelho um dos melhores para viver em Portugal? Há estudos sobre o assunto e acaba de ser divulgada a 5ª edição do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking, da consultora com o mesmo nome, e que este ano tem algumas diferenças nos resultados, embora o lugar cimeiro continue a ser ocupado por Lisboa, agregando as três dimensões consideradas: viver, turismo e negócios.

Apesar dos excelentes resultados obtidos por municípios como Porto, Cascais e Braga [2º, 3º e 4º lugares] , é a capital quem continua a dominar todas as dimensões do estudo, com uma performance exemplar em todas as variáveis estatísticas e digitais. Com o aumento progressivo do volume de pesquisas, Lisboa assume-se como uma das cidades europeias mais procuradas por investidores, turistas e talento nacional e internacional".

O top 10 completa-se com Coimbra, Sintra, Funchal, Faro, Vila Nova de Gaia e Setúbal. "A reentrada de Faro no Top 10 na passada edição foi pronúncio de uma subida do município algarvio no ranking que volta agora a subir uma posição, estabelecendo-se no 8º lugar". Outros municípios algarvios estão a crescer, casos de Portimião e Albufeira, que deram um e dois saltos, respetivamente, neste ranking, disponível online, e que conta com algumas surpresas:

Vila Nova de Gaia - que apresentou subidas em todas as edições do ranking - chega pela primeira vez ao Top 10, tendo-se afirmado como uma das grandes referências nacionais na dimensão de Negócios (...) Desde a 1ª edição que o município nortenho tem superado todas as expectativas, passando de um 34º lugar em 2014 para a estreia no Top 10 [agora]".

Já Oeiras deixa o top 10 nacional, pela primeira vez. Está no 15º lugar geral, mas ocupa a 9ª posição nas dimensões negócios e viver, o que fazem deste município da região de Lisboa ser, na mesma, "bastante competitivo a nível nacional".

Se alargarmos o leque para o top 25, destaca-se a entrada de uma cidade açoreana, "que desde a edição de 2015 tem subido constantemente na tabela, apresentando taxas de crescimento de referência, tanto a nível estatístico como digital", duas das variáveis tidas em conta (a terceira é o desempenho online).

Falamos de Ponta Delgada que nas últimas 4 edições subiu 19 lugares, encontrando-se agora no 24º lugar nacional. Esta é a primeira vez que todas as regiões portuguesas estão representadas no Top 25".

Funchal é o único representante da Madeira no ranking com os 25 melhores municípios, mantendo a 7ª posição da edição anterior.

Já uma outra surpresa é Viana do Castelo, que desta vez ficou fora do top 25 nacional, em 26º lugar.

Leiria volta a descer três posições, passando agora para 18º. Pela positiva, a estreia de Matosinhos no top 15.

Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking

Esta edição faz referência às "marcas estrela", uma distinção que "não é atribuída necessariamente aos municípios que mais lugares subiram na tabela, mas sim àqueles que conseguiram - através de excelentes resultados - destacar-se e alcançar posições importantes nas respetivas regiões ou dimensões do ranking".

Dimensão/Região Município distinguido Nacional Vila Nova de Gaia Negócios Vila Nova de Gaia Açores Povoação Algarve Tavira Lisboa Setúbal Norte Matosinhos Viver Braga Visitar Nazaré Alentejo Reguengos de Monsaraz Centro Nazaré Madeira Calheta

Este estudo mede as perceções sobre os 308 municípios portugueses e também o desempenho da sua marca. A metodologia utilizada avalia a variável económica turística e social, representada por dados estatísticos; a variável da procura através das pesquisas online captadas pela ferramenta Digital Demand - D2©; e a variável da performance online, através da análise dos sites e das redes sociais oficiais de cada município.