Quatro meses como ministro das Finanças, em 2005, Luís Campos e Cunha esteve esta quinta-feira no Parlamento onde acusou o chefe do Governo que integrava de o pressionar para afastar a administração então em funções na Caixa Geral de Depósitos. Presidia ao banco, Vítor Martins, ex-secretário de Estado de Cavaco Silva, numa equipa onde também estava o atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.

A relação com a CGD não teve um período de maturidade suficiente, porque estive apenas quatro meses no Governo. Desde o início, como ministro das Finanças, fui pressionado pelo primeiro-ministro [José Sócrates] para demitir o presidente da CGD e a administração da CGD", afirmou o ex-governante na comissão de inquérito à gestão da CGD.

Campos e Cunha salientou também que, enquanto esteve no Governo, não acatou essas orientações.

Por princípio, acho que deve ser dado tempo para as pessoas trabalharem e concluírem os seus mandatos", explicou, dando como exemplo o facto de não ter demitido nenhum diretor geral durante a sua curta passagem pelo executivo socialista, em 2005.

Contatos "muito positivos"

Relembrando a sua passagem pelo Governo e a atuação sobre a CGD, Luís Campos e Cunha afirmou guardar uma impressão favorável da equipa que então liderava ao banco publico.

Os contactos que eu tive com o dr. Vítor Martins [que à data liderava o banco público], que eu não conhecia pessoalmente, foram muito positivos. Senti que havia uma estratégia para a CGD, que os problemas existentes estavam identificados e havia soluções para os ultrapassar", sublinhou.

Também o [então] governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, me disse que tinha boa impressão sobre a equipa de gestão da CGD. Era uma equipa de profissionais com experiência de banca. Havia algumas nomeações que poderíamos considerar mais político-partidárias, mas eram a minoria", destacou, especificando que em causa estavam "três em onze [administradores] e todos com experiência relevante para as tarefas que estavam a desempenhar na CGD".

Não houve "financiamento de favor"

Sobre as conversas tidas com Vítor Martins, Campos e Cunha lembra-se de ter falado de Espanha, da renovação e relançamento da CGD nalguns segmentos de mercado (através do Programa Líder), e da posição da CGD no Brasil.

Garantiu que "o primeiro-ministro de então" nunca lhe pediu "nenhum financiamento de favor".

Quanto a créditos, não houve nada que passasse por mim por parte do primeiro-ministro. Eu também não o faria e certamente que se tivesse transmitido essas informações o Dr. Vítor Martins não aceitaria", garantiu Campos e Cunha.

Segundo Campos e Cunha, "o que era exigido era a demissão da equipa da administração, tendo sido sugeridos os nomes de Santos Ferreira e António Vara".

Por razões de princípio e de interesse da própria CGD, não demiti a administração da CGD. Mudar alguns nomes, por razões específicas profissionais, tudo bem, mas nunca a demissão da administração da CGD como me era exigido", assinalou.

Saída das Finanças

Luís Campos e Cunha recordou ainda ter sido ao presidente da CGD que comunicou em primeiro lugar que ia abandonar o Governo.

A primeira pessoa a quem comuniquei a minha saída das Finanças foi o Dr. Vítor Martins. Eu sabia e ele também sabia que o destino dele estava traçado. Uma semana depois [da saída de Campos e Cunha] toda a administração foi demitida, mas não foi por mim", frisou.

Campos e Cunha acrescentou ainda que a pressão para substituir a equipa de gestão do banco público não foi o motivo principal da sua "guerra" com Sócrates. Mas que também pesou na hora de resignar ao cargo de ministro de Estado e das Finanças.

Tive grandes dificuldades em falar com o primeiro-ministro durante esses quatro meses [enquanto pertenceu ao executivo] e até para entregar a carta de demissão tive que pedir para lhe ser entregue em mão. Saí numa quarta-feira à tarde e na quinta-feira de manhã já era anunciado um novo ministro das Finanças [Fernando Teixeira dos Santos]", informou Campos e Cunha.