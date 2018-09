Setembro começa mal na hora de abastecer o automóvel. O preço dos combustíveis vai subir mais esta semana para quem tem um carro a gasóleo. São 1,5 cêntimos por litro, nesse caso, e 0,5 cêntimos por litro, no que toca aos carros a gasolina, segundo apurou a TVI24.

Por isso se tinha, ou está a pensar abastecer, faça-o antes da madrugada de domingo.

Deixamos aqui a nossa ajuda, com base nos dados da Direção Geral de Energia e Geologia: veja aqui, para a lista de postos em que pode encontrar os combustíveis mais baratos.

Segundo o site da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, este são os preços de referência que existem esta sexta-feira no mercado para os vários combustíveis. Um valor que serve de base de cálculo ao preço que depois pagamos na hora de abastecer o carro. O valor a vermelho é a variação entre o valor mais recente e o anterior.

Ontem, e de acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia, o preço do gasóleo simples estava nos 1,418 euros em 170 postos do continente e a gasolina 95 nos 1,643 euros 137 postos em Portugal Continental.