O Governo quer investigar os combustíveis. O Secretário de Estado da Energia pediu à Autoridade da Concorrência (AdC) para estudar as margens das gasolineiras.

É que o Executivo suspeita que há falhas de mercado neste sector, com a margem bruta das gasolineiras a subir de ano para ano.

A informação foi prestada pelo próprio secretário de estado, em entrevista ao jornal Expresso.

Na perspetiva de Jorge Seguro Sanches, desde o último estudo da Autoridade da Concorrência sobre combustíveis, registaram-se alterações significativas. Quer ao nível do mercado das matérias-primas, quer ao nível da oferta.

A análise do governo levou a uma conclusão: a margem bruta do sector petrolífero tem vindo a aumentar de forma particularmente significativa, desviando-se do que vinha sendo a média das margens de lucro.

Em 2012 a margem bruta da gasolina era de 17 % do preço final, antes dos impostos. Atualmente, essa margem é de 28 %.

Por isso, o Governo desconfia e pediu um estudo para dissipar as dúvidas.

A nova presidente da AdC, Margarida Matos Rosa, em meados de novembro, quando era ainda apenas indigitada, disse, numa audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, que iria “estar atenta” ao mercado dos combustíveis e defendeu que, apesar do aumento da concorrência no setor devido à entrada de novos operadores, há “uma perceção” na sociedade de que o preço sobe muito depressa (acompanhando a subida do preço do petróleo), mas desce muito devagar.

“Teremos de estar atentos”, afirmou Margarida Matos Rosa, insistindo que esta é uma questão com a qual não deixará de “lidar”.