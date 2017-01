Foi com elogios ao acordo alcançado com a redução do Pagamento Especial por Conta (PEC) que Catarina Martins “recebeu” António Costa no Parlamento, no debate quinzenal.

“O que nós fizemos neste Parlamento foi acabar de vez com a ideia peregrina de que o aumento do salário mínimo deve ser compensado. Essa ideia morreu paz à sua alma”, afirmou Catarina Martins na sua intervenção. O Bloco de Esquerda era contra a redução da TSU e foi um dos partidos a enterrar a proposta do Governo no Parlamento.

Por isso mesmo, a líder bloquista defendeu, agora, a redução do PEC:

“É seguramente uma aposta no incentivo às empresas, em vez do incentivo aos baixos salários e é um consenso real, em vez de um acordo dos patrões consigo próprios”, explicou.

E sem nunca referir o PSD, fez questão de afirmar também que “o governo encontra à sua esquerda a disponibilidade e a capacidade para negociar a soluções de que o país precisa, deixemos a direita presa no seu labirinto”.



Fugindo um pouco ao tema eleito para o debate quinzenal, Catarina Martins questionou depois António Costa sobre o encerramento da escola Secundário Alexandre Herculano, no Porto, por falta de condições. Lembrando que já tinha colocado perguntas ao executivo sobre essa matéria e sobre um "plano de intervenção urgente".

Na resposta, o primeiro-ministro, usou esse caso "como exemplar", para a falta de investimento público:

"Nos quatro anos antes deste Governo, o investimento recuou para níveis de 1984 (...) A escola Alexandre Herculano é um exemplar desse ponto de vista. Essa era uma obra que estava adjudicada em 2011 e foi anulada quando o Dr Passos Coelho chegou ao Governo"

"Estavam 39 escolas adjudicadas. Foi anulado e não foi substituído", continuou o primeiro-ministro. Pegando no argumento da direita que liderava o executivo, defendeu:

"Podiam dizer que a Parque Escolar não era um bom modelo e isso até pode ser discutivel, mas se aquele não era um bom modelo... não introduziram nenhum modelo alternativo", lamentou.

