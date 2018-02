O presidente do Conselho de Administração da Sonangol, petrolífera estatal angolana, denunciou em Luanda a realização de uma transferência de 38 milhões de dólares (31,1 milhões de euros), pela administração cessante, após a sua exoneração.

Carlos Saturnino, que falava esta quarta-feira em conferência de imprensa, no âmbito dos 42 anos de existência da petrolífera angolana, enumerou algumas constatações sobre o grupo Sonangol, que encontrou após a exoneração da anterior administração, liderada por Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.

Tomamos posse no dia 16 de novembro de 2017 e nesse dia, à noite, apercebemos que o administrador que cuidava das finanças na Sonangol, embora tivesse sido exonerado no dia 15, ordenou uma transferência no valor de 38 milhões de dólares para a Matter Business Solution, com sede no Dubai", acusou.