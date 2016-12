O próximo ano estará recheado de pontes e feriados colados ao fim de semana, o que fará com que quem vive em Portugal possa aproveitar esse encaixe perfeito para mais umas miniférias.

Os feriados serão os mesmos de 2016, depois da reposição dos quatro que foram abolidos pelo anterior Governo durante o período da troika em Portugal. Mas o calendário dita para 2017 ainda melhor sorte para os trabalhadores.

Há pelo menos cinco pontes possíveis graças a estes feriados: Carnaval, a 28 de fevereiro, que é uma terça; Dia da Liberdade, 25 de abril, idem; Corpo de Deus, que será a 15 de junho, uma quinta-feira; Assunção de Nossa Senhora, a 15 de agosto, também uma terça; e Dia da Implantação da República, 5 de outubro, uma quinta. E ainda outra eventual nos feriados municipais, como é o caso do Santo António, em Lisboa (13 de junho será a uma terça).

Quanto aos feriados, uma mão cheia deles colados ao fim-de-semana: a Sexta-feira Santa, como é habitual, o Dia do Trabalhador, a Restauração da Independência, a Imaculada Conceição e o Natal, para terminar o ano em beleza.

Ao Jornal de Notícias, empresas do norte do país mostraram-se desagradadas com o calendário, a temer perdas de produtividade. No caso da metalurgia e metalomecânica, o impacto da reposição dos feriados rondou 90 milhões a menos em 2016. Nos têxteis, as perdas serão à volta dos 200 milhões este ano. Daí os receios aumentarem para 2017.

Já outro setor, o turismo, dá graças por os feriados terem voltado e pelo apetecível calendário do próximo ano. É que os períodos de descanso são aproveitados por muitos para passear, o que também ajuda a economia nacional.

Há argumentos contra e argumentos a favor: os trabalhadores, esses, agradecem sempre mais uns dias de descanso.