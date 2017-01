Quase uma hora depois do início da audição no Parlamento, António Domingues começou por responder à pergunta que todos queriam saber: porque é que se demitiu da Caixa Geral de Depósitos? "A razão é muito simples". Não pôde continuar porque a deputada e presidente da comissão de Finanças, Teresa Leal Coelho, lhe cortou a palavra, por ter ultrapassado o tempo. Antes, porém, falou sobre a polémica das declarações de rendimentos. E aí reconheceu que impôs como condição não ter de as apresentar.

Gostava de dizer claramente: entendo que modelo de governo da Caixa deve ser de um número de não executivos relevante e não acredito que consiga atrair profissionais e pessoas que patrimónios sejam publicados em tablóides. Já a declaração de rendimentos quando se trabalha num banco quem quiser vê-los pode ver. O património é da esfera pessoal".

Discordando das regras que vigoram em Portugal, onde se decidiu "que declarações de patrimónios e rendimentos de cargos políticos e públicos têm este figurino", diz que "isso para mim era uma condição para poder formar equipa".

Se me dissessem que não eu ia à minha vida. Tenho o direito de decidir em função dos meus interesse. Achava que para a Caixa era mais útil que se aproximase dos outros bancos".

Garantiu que essas "condições" foram "postas à cabeça", a 20 de março.

Deu também conta que entregou a declaração de renimentos já depois de ter apresentado a demissão. "Fi-lo para defender o meu bom nome" e só depois de pedir autorização "a todos" os colegas que não quiseram entregar. Continua a entender que não tinha obrigação de a entregar.

De resto, "não aceitaria ir para a CGD se capitalização fosse feita com ajudas de estado" e isso foi assegurado com acordo do BCE. O potencial impacto do fundo de resolução -* "coisa que vinquei ao Governo", faz questão de dizer - pesou porque o o risco de bail-in existia. Não haver ajuda de Estado foi, então, a primeira condição que impôs para aceitar o cargo.

E a segunda? "A segunda foi que considerava que não devia aplicar à Caixa estatuto de gestor público por várias razões: primeira porque significava que estado continuava a ter direitos especiais e isso provavelmente poeria criar dificuldades nas negociações com Bruxelas". Depois, pelo que invocou sobre as polémicas declarações de rendimentos.

O plano de estratégico

Foi apresentado ao Governo em maio e a 7 de julho do "ponto de vista técnico" estava "aprovado". "Depois disso decisão política aprovada já no final de agosto da capitalização fora das ajudas de Estado".

Desde que a sua administração foi eleita, no final de agosto, trabalhou "intensamente", frisa.

O plano de reestruturação, "completamente exequível", prevê a redução de custos ao longo dos próximos cinco anos: "parte da redução de pessoas", saída de 2.200 trabalhadores até 2020, cerca de 600 por reformas. Outra dimensão é melhorar a receita, já que o banco "vende muito poucos seguros e tem uma prestação de serviços no mercado de capitais modesta".

A minha expectativa e penso que vai acontecer resultado positivo de 200 milhões de euros em 2017. Plano feito com base cenário relativamente conservador".

António Domingues antecipa lucros de 200 milhões para o banco público já neste ano de 2017.