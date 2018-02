A Caixa Geral de Depósitos regressou finalmente aos lucros, com um resultado líquido positivo de 51,9 milhões de euros em 2017, que comparam com os prejuízos históricos de 1.859 milhões do ano anterior, que foi o pior de sempre. O presidente do banco público, Paulo Macedo, explicou em conferência de imprensa o que levou a instituição conseguir este resultado, depois de um período conturbado.

[Foi] suportado no aumento significativo da margem financeira de 19%, no aumento de comissões de 3% e na redução de custos futura de 7%, o que faz com que resultado core seja robustecido"

Relativamente à qualidade de ativos, Paulo Macedo disse que, "à semelhança dos maiores bancos portugueses", os NPL [malparado] continuam, em termos absolutos, "elevados", mas "de qualquer maneira houve no ano passado uma redução de mais de 2 mil milhões de euros nesta rubrica".

"Prejuízos pertencem ao passado"

O presidente do Conselho de Administração do banco público, Emílio Rui Vilar, também falou na conferência de imprensa, destacando que os problemas do passado ficaram para trás.

Pertencem ao passado os prejuízos, a incerteza e a instabilidade institucional".

Nos resultados de 2016, o banco tinha reconhecido um montante de 3.017 milhões de euros em imparidades e provisões.

