O antigo presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Álvaro José Barrigas Nascimento considerou hoje que a capitalização de 1.650 milhões de euros do banco em 2012 foi "adequada".

Neste momento, olhando para trás, tenho de dizer que discordo da tese de que a Caixa não foi suficientemente recapitalizada. No momento atual, acho que a Caixa precisa de mais capital", vincou o responsável, falando esta tarde na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD.

Ao mesmo tempo, o antigo responsável do banco público abordou a capitalização de 2012 - que foi, considera, "adequada" -, e ressalvou ser necessária a CGD ser agora novamente capitalizada "para evitar ser apanhada na curva e incumprir" os seus compromissos.

Atualmente, está em funcionamento uma comissão de inquérito, constituída ainda na anterior sessão legislativa, que se debruça sobre a gestão da CGD desde o ano 2000 e sobre os motivos que estão na origem da necessidade de recapitalização do banco público - é nesta comissão de inquérito que Nascimento é hoje escutado.

Atualmente, está em funcionamento uma outra comissão de inquérito onde se pretende esclarecer, no prazo de quatro meses, a atuação do atual Governo na nomeação e demissão da anterior administração do banco público, liderada por António Domingues.