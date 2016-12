O atual vice-presidente não executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Rui Vilar, renunciou ao cargo de forma a integrar a próxima equipa de gestão do banco liderada por Paulo Macedo no papel de 'chairman', anunciou hoje a instituição.

"A Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa que os senhores Dr. Emílio Rui Vilar e Dr. João Paulo Tudela Martins renunciaram, respetivamente, aos cargos de vice-presidente não executivo e de vogal executivo do Conselho de Administração, tendo em vista iniciar um novo mandato de 2017-2020 com uma nova equipa", lê-se no comunicado enviado pelo banco público para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No início de dezembro, o Ministério das Finanças revelou que Paulo Macedo, antigo ministro da Saúde do Governo de Passos Coelho, foi convidado para presidente executivo da CGD, enquanto Rui Vilar foi o escolhido pelo executivo para presidente do Conselho de Administração ('chairman'), tendo ambos os responsáveis aceitado os convites.