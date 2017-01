Arranque da semana, final do mês e muito pessimismo nos mercados acionistas e da dívida. Foi assim a sessão desta segunda-feira, 30 de janeiro, logo desde o início da manhã. Lisboa e Milão acabaram a fechar com o pior desempenho entre as praças europeias. Também os juros da dívida a 10 anos de Portugal estão a agravar a escalada, passando já os 4,2%.

Pela Europa, o recuo das bolsas foi dos 0,92% de Londres até aos 2,95% de Milão. No caso da bolsa nacional, que caiu 2,79%, a maior descida desde junho, para 4.481,32 pontos.

Os CTT estiveram em destaque. Pela negativa: as ações afundaram 14% para 5,17%. O mercado mostrou não ter gostado, do “aviso de resultados” relativo a 2016, divulgado na sexta-feira, que dá conta de uma queda superior ao previsto do correio endereçado face à previsão anterior. Bem como de uma descida dos resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) dos CTT em 2016. Mesmo mantendo a estimativa de distribuição de dividendos.

Sonae e BCP também derraparam mais de 4,5%, para 0,78 e 0,15 euros o título, respetivamente.Ainda continua aberto o período para a aquisição de direitos com vista ao aumento de capital do banco.

No mercado da dívida, as Obrigações do Tesouro a 10 anos, aquelas que servem de referência, ultrapassaram os 4,2%. Este patamar não era alcançado desde março de 2014, se considerarmos os valores de fecho.

Os investidores estão preocupados com o impato que as políticas Donald Trump terão ao nível mundial, não só em termos empresariais, mas também em termos de estabilidade global, o que, obviamente, impacta no mercado da dívida – quanto estou disposto a pagar para deter dívida de determinado país? Se estou mais receoso o prémio tem que ser maior e os juros sobem.

Também em Wall Street, que começou a negociar pelas 14:30, os principais índices estão pintados de vermelho. Depois de a última semana ter sido de euforia e recordes, os investidores estão agora à defensiva, devido à incerteza provocada pelas ordens do presidente Donald Trump de restringir as viagens e a imigração de certos países.

O índice industrial Dow Jones cai 0,82%, o tecnológico Nasdaq recua 0,96% e o S&P 500 desliza 0,89%.