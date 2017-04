A Suíça bloqueou 160 milhões de francos, cerca de 150 milhões de euros, na posse de pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro, no contexto do processo de desmantelamento do Banco Espírito Santo, confirmou hoje o Ministério Público daquele país.

A investigação suíça começou a partir de um pedido de cooperação judicial apresentado pelas autoridades portuguesas, indicou a entidade pública à agência de notícias daquele país, a Ats, cita pela Efe.

Em setembro de 2014, realizaram-se vários procedimentos e, em maio do ano seguinte, foi formada uma equipa de investigadores.

O Ministério Público diz que ainda não pode comentar sobre o resultado do trabalho realizado, mas confirma as notícias avançadas hoje pelo Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung.

Estes jornais adiantam que a investigação das autoridades suíças também diz respeito ao ex-diretor da subsidiária angolana do BES, Álvaro Sobrinho, suspeito de lavagem de dinheiro. Em Portugal, está também a ser investigado por alegado branqueamento de capitais.

Esta notícia surge dois anos e meio depois de o Grupo Espírito Santo ter implodido e de se ter avançado com a resolução do BES, que ficou dividido em BES tóxico e Novo Banco.

Este foi finalmente vendido (pelo menos o acordo já foi assinado) na última sexta-feira, ao fundo norte-americano Lone Star, que fica com 75% do capital. O Estado manterá 25%, via Fundo de Resolução. O primeiro-ministro garante que "não há novos encargos para os contribuintes".

A venda deixa algumas dúvidas, uma vez que está dependente dos credores. É um detalhe importante. A operação só avança se os detentores de obrigações aceitarem um risco maior numa troca de dívida para gerar um encaixe de 500 milhões de euros.