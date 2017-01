Apesar de assumir que o Bloco de Esquerda vai votar contra a descida da Taxa Social Única (TSU) aprovada pelo Governo como contrapartida pelo aumento do salário mínimo , a líder, Catarina Martins, não deixou de enviar farpas à bancada do PSD.

"O Bloco de Esquerda votará contra a redução da TSU porque tem princípios e o PSD votará contra porque não tem nenhum princípio", disse Catarina Martins.

A líder bloquista recordou que o Bloco sempre foi a favor do aumento do salário mínimo nacional e contra a redução da TSU, “enquanto o PSD sempre foi a favor da redução da TSU e contra o aumento do salário mínimo”.

E continuou dirigindo-se a Costa e apelando a que este debate quinzenal servisse, também, para discutir a descida da TSU, em si. "Além da cambalhota do PSD queremos discutir a medida de redução da TSU que está a ser usada como moeda de troca para o aumento do salário mínimo".

“Se alguém precisa de ser compensado são os trabalhadores, não os patrões, porque o salário mínimo é hoje mais baixo do que era há 40 anos”, disse.

“Vamos apoiar com o dinheiro dos contribuintes as piores práticas laborais do país?”, atirou.

E pergunta ao primeiro-ministro: “Fez este acordo para ter uma espécie de acordo de Concertação Social para a Europa ver, mas a direita já boicotou esse caminho. Não é tempo de deixar cair esta medida ou vamos falar nela para o ano que vem?”, questionou Catarina Martins.

Mas Costa respondeu para garantir que a descida da TSU "não sacrifica o aumento do salário mínimo".

À líder do BE, Costa recordou que esta discussão não é "uma novidade", lembrando, no entanto, que o acordo de Concertação Social tem outras matérias como a contratação coletiva. E refutou a ideia que seja um mau acordo.

"É um bom acordo para o Estado, porque o aumento do salário mínimo, aumenta o rendimento da Segurança Social", quer pela comparticipação dos trabalhadores quer dos empregadores.

"O benefício é uma pequena parte do esforço que é exigido" às empresas, diz Costa na defesa da descida da TSU.

Aceito que seja discutível, mas gostaria de deixar clara que esta medida não sacrifica o aumento do salário mínimo. O estado não despende de dinheiro e esmagadoramente destina-se a micro e PME [Pequenas e Médias Empresas]".

Costa mantém tudo em aberto sobre Novo Banco

Deixando o tema da TSU, Catarina Martins virou-se para o impasse no Novo Banco para acusar que os custos futuros do Novo Banco serão sempre “imputados aos contribuintes”, e recordar que à esquerda se defende o controlo público - “já que pagamos, fique-se com ele” - enquanto a direita continua a querer entregar o banco a privados.

Na resposta Costa voltou a não exclui nenhuma solução: "As negociações são da competência do Banco de Portugal. O Governo aguarda o decurso das negociações, não quer fazer nada que perturbe e no final, em função da proposta do Banco de Portugal, tomará uma decisão definitiva", acrescentando que "não excluímos nenhuma solução, da nacionalização à alienação".