Anunciado e concretizado esta quinta-feira, o Banco BPI vendeu 2% das ações que detinha no Banco de Fomento de Angola (BFA) à Unitel, passando a operadora angolana de telecomunicações a controlar a instituição.

Em consequência da concretização desta transmissão, as participações do Banco BPI e da Unitel no BFA passaram a ser de, respetivamente, 48,1% e de 51,9%”, lê-se na informação enviada pelo BPI à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Em consequência do negócio, Fernando Ulrich e José Pena do Amaral renunciaram aos cargos de presidente e vogal do Conselho de Administração do BFA, refere ainda a informação ao mercado.

Entretanto, a Unitel anunciou que Mário Leite da Silva vai assumir o cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola (BFA), substituindo Fernando Ulrich.

A decisão de alienar ações e abdicar da maioria do capital fora aprovada em meados de dezembro pelos acionistas do BPI, com 83,23% dos votos expressos em assembleia geral.

De há dois anos a esta parte que o BPI procurava abrir mão da sua posição no Banco de Fomento de Angola, de forma a cumprir exigências do Banco Central Europeu de reduzir a sua exposição ao mercado angolano.