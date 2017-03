Depois de a ex-ministra e líder do CDS Assunção Cristas ter admitido que o "assunto BES" nunca foi debatido "em profundidade em Conselho de Ministros", o ex-primeiro-ministro Passos Coelho reconheceu hoje que o seu Governo não discutiu casos do sistema bancário "em concreto", porque essa era função do supervisor, mas garantiu que houve "atenção particular" às matérias do sistema financeiro.

No que respeita ao Conselho de Ministros, nunca mas nunca nenhum ministro deixou de exprimir as opiniões que entendesse relevantes ou suscitar as matérias que pudesse achar da maior relevância, nunca nenhum ministro poderá dizer que não discutiu aquilo que achasse relevante discutir".

Questionado à margem da Bolsa de Turismo de Lisboa sobre a entrevista de Cristas ao jornal Público, o líder do PSD começou por dizer que há matérias "onde por vezes o silêncio é o melhor conselheiro".

Posso dizer que as reuniões do Conselho de Ministros não são públicas, são reuniões reservadas, mas é pública a lista das matérias que foram objeto de deliberação do próprio Conselho de Ministros em matéria financeira e bancária, porque houve legislação que foi aprovada"

Passos referiu, ainda, que "surpreenderia muito" que entre 2011 e 2014, anos em que o país viveu sob resgate, o Governo não tivesse dedicado atenção particular a estes temas.

No entanto,considerou que Assunção Cristas "chamou a atenção" e "captou bem" um aspeto do processo: "O Governo nunca se procurou substituir às entidades independente, em particular ao supervisor em matéria bancária", o Banco de Portugal. "Sabemos bem qual o papel de cada um e a resolução do BES foi uma decisão da entidade de resolução, que era o Banco de Portugal e não o Governo. Não houve nenhuma decisão do Governo em matéria de resolução do BES", disse, acrescentando que "os ministros não assinaram resolução nenhuma" a este propósito.

Contudo, isso não significa que o Governo "não tenha acompanhado essa situação, que não tenha produzido ao longo do seu mandato legislação que permitiu ao Banco de Portugal desempenhar esse papel".

"O Conselho de Ministros e o Governo não se substituíram aos reguladores, portanto não podem discutir situações em concreto, não fazem conversa de café. Mas, isso não significa que o Governo e o Conselho de Ministros não tivessem prestado uma atenção particular ao sistema financeiro".