A bolsa de Lisboa está a acompanhar as congéneres europeias, com um sinal negativo, depois do tom protecionista do presidente norte-americano, no seu discurso de tomada de posse, minando o otimismo dos mercados quanto às promessas de estímulos económicos, nomeadamente, de cortes de impostos.

A Ásia foi um dos palco do efeito Trump, com o principal índice japonês, o Nikkei, a cair mais de depois da administração do novo senhor da Casa Branca, no seu primeiro dia em funções, ter declarado a intenção de se retirar da Parceria Transpacífica (TTP), um pato comercial de 12 países do qual também fazem parte a Austrália e o Japão.

Foi com este pano de fundo que a Europa acordou, no vermelho.

Em Lisboa, o PSI20 desce 0,34%para 4.586,32 pontos e as atenções mantêm-se focadas no BCP. Hoje já não há a proibição pelo regulador de short selling – prática de mercado que permite maior especulação, ganhando com uma descida acentuada dos títulos. O BCP ganha 1,71% para 0,167 euros e continua a negociar os direitos relativos ao aumento de capital. Ou seja, é possível negociar também direitos sobre ações que permitem ir ao aumento de capital.

Entre títulos com peso significativo, penalizam o índice a descida da Galp – cai 0,96% para 13,890 euros -, num dia em que o petróleo desce nos mercados internacionais. Isto mesmo depois de, ontem em Viena, da reunião de vários países exportadores de petróleo, ter saído a convicção de que o acordo, para travar a produção vai mesmo avança.

Nota negativa também para a Jerónimo Martins, desce 0,78% para 15,795 euros.