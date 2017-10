A avaliação bancária das casas aumentou em setembro, pelo sexto mês consecutivo, fixando-se em 1.135 euros por metro quadrado e batendo máximos de 2011, informa o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em setembro, o valor médio de avaliação bancária para o total do país aumentou 13 euros face a agosto, traduzindo um aumento de 1,2% face a esse mês anterior e de 5,5% face ao mesmo mês de 2016.

Segundo o INE, em setembro, o valor médio de avaliação bancária aumentou de forma generalizada, em todas as regiões e em ambos os tipos de imóvel – moradias e apartamentos -, quer em termos mensais, quer homólogos.

O valor médio das avaliações bancárias aumentou 0,7% para as moradias e 1,6% para os apartamentos.

A nível regional, as maiores subidas registaram-se na Região Autónoma dos Açores (2,1%), na Região Autónoma da Madeira (2,0%) e no Centro e na Área Metropolitana de Lisboa (1,5%), e as menores registaram-se no Alentejo (0,8%) e no Norte (0,6%).

De acordo com o índice do valor médio de avaliação bancária, em setembro, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Autónoma da Madeira e o Alentejo Litoral apresentaram valores de avaliação bancária superiores à média nacional.

Os valores de avaliação no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa foram, respetivamente, 26% e 22% superiores ao registado para a totalidade do país, sendo a região Terras de Trás-os-Montes aquela que apresentou valor mais baixo, menos 30% do que a média.

Nos apartamentos, o valor médio de avaliação bancária em setembro foi de 1.192 euros/metro quadrado (m2), 19 euros acima do valor de agosto, registando-se os maiores aumentos nas Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira (3,3% e 2%, respetivamente), e no Alentejo o menor crescimento (0,7%).

O valor médio de avaliação para a tipologia de apartamento T2 situou-se em 1.196 euros/m2, mais 21 euros do que no mês anterior, enquanto para os apartamentos T3 houve um aumento de 18 euros, tendo o valor médio aumentado para os 1.121 euros/m2.

Nas moradias, o valor médio de avaliação bancária em setembro fixou-se em 1.051 euros/m2, sete euros acima do de agosto, e em termos homólogos o valor médio de avaliação das moradias aumentou 5%.

Quando comparado com agosto, as moradias de tipologia T3 aumentaram 15 euros em setembro, para 1.034 euros/m2, enquanto a tipologia T4 diminuiu quatro euros para 1.055 euros/m2.