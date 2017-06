A administradora do Banco de Portugal Elisa Ferreira, responsável pela supervisão bancária, disse, nesta terça-feira, aos deputados, que falta, ainda, estabilizar o Montepio.

Falta estabilizar um banco, que não é sistémico mas é prioritário, que é a Caixa Económica Montepio Geral", afirmou Elisa Ferreira durante a audição no parlamento no âmbito da sua promoção a vice-governadora do banco central português.