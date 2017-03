Carlos Costa quer defender-se, no Parlamento, das acusações de que tem sido alvo sobre o papel do Banco de Portugal no período que antecedeu o colapso do BES. Para esse efeito, o governador enviou uma carta à presidente da Comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, Teresa Leal Coelho, cujo conteúdo vem citado na edição online do jornal Expresso.

"Há um conjunto de acusações à supervisão que distorcem aquilo que é a realidade do que se passou", afirma Carlos Costa, a propósito de uma reportagem de SIC sobre a alegada falta de importância atribuída pelo supervisor a um alerta de técnicos do próprio Banco de Portugal a recomendar a reavaliação da idoneidade de Ricardo Salgado. Um alerta que ocorreu ainda meses antes de o homem forte do BES ser afastado da liderança.

O governador do Banco de Portugal propõe-se a "esclarecer todos os pontos", "em defesa do BdP e para promover a confiança" na instituição que lidera.

Segundo a reportagem, o governador ignorou um estudo que o presidente do BPI, Fernando Ulrich, lhe entregou em agosto de 2013, reportando já os graves problemas financeiros do Grupo Espírito Santo, numa altura em que a dívida estava perto dos 6 mil milhões de euros.

A TVI teve acesso a um e-mail interno do BES, que confirma que o supervisor estava informado da grave crise de liquidez e da alarmante corrida aos depósitos, precisamente na altura em que o governador garantia publicamente que o banco estava bem.

O primeiro-ministro segura o governador no cargo, alegando que é "inamovível", mas não diz se mantém a confiança em Carlos Costa, depois deste episódio. O PS diz estar "em reflexão".

Os parceiros mais à esquerda do Governo no Parlamento, querem que o governador saia de cena. O PCP já pediu a demissão de Carlos Costa e também o Bloco de Esquerda defende que substituí-lo é "essencial para proteger o país". Já pelo PSD, Passos Coelho diz não conhecer qualquer facto que impeça o governador do Banco de Portugal de cumprir o mandato até ao fim.