A Autoridade Tributária não identificou qualquer indisponibilidade na página na Internet da e-fatura, segundo resposta enviada à agência Lusa pelo Ministério das Finanças. Ao longo do dia, várias pessoas ter-se-ão queixado de não conseguirem validar as suas faturas no portal.

A AT (Autoridade Tributária) não identificou qualquer indisponibilidade, estando contudo a infraestrutura de suporte a estes sistemas reforçadas. A AT encontra-se a monitorar em permanência”, refere a resposta às perguntas da Lusa.

Apesar do esclarecimento da Autoridade Tributária, a própria agência noticiosa tentou por diversas vezes aceder ao local de validação das faturas, mas sem sucesso.

Prazo para validação

O prazo para os contribuintes validarem e confirmarem as despesas de 2016 no portal e-fatura termina hoje, 15 de fevereiro, sendo que os contribuintes têm ainda 15 dias em março para reclamar de algumas despesas.

Os contribuintes devem verificar no portal e-fatura (https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt) se as suas faturas foram devidamente comunicadas pelos agentes económicos e, caso detetem alguma omissão, devem proceder ao registo das faturas em falta (na área 'complementar informação faturas').

Segundo a AT, entre 01 e 15 de março será possível consultar, no Portal das Finanças, e reclamar das despesas gerais e familiares, bem como das despesas com direito à dedução do IVA pela exigência da fatura, que foram comunicadas ao Fisco, no endereço https://irs.portaldasfinancas.gov.pt.

Este ano, pela primeira vez, os contribuintes com qualquer tipo de rendimento, e caso optem por fazer entrega pela Internet ou por papel, têm entre 01 de abril e 31 de maio para entregar as suas declarações de IRS.