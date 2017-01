O Banco Comercial Português (BCP) vai aumentar o capital em 1,33 mil milhões de euros, usando parte desta receita para reembolsar integralmente os 700 milhões de euros em instrumentos híbridos detidos pelo Estado Português, confirmou o banco esta segunda-feira.

O BCP pretende utilizar as receitas do aumento de capital para reembolsar integralmente os instrumentos híbridos detidos pelo Estado Português ('CoCos') prontamente após a conclusão da Oferta Pública de Subscrição", lê-se no comunicado enviado pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).