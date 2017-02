As mensagens e emails, trocados entre o ex-administrador da Caixa, António Domingues, e o ministro das Finanças, Mário Centeno, não vão ser analisados na comissão de inquérito ao banco público, mas devem ser tema de discussão na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa​ ​onde o governante estará hoje às 10:30 para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade.​​​ ​

O ministro das Finanças volta a ser ouvido e deve ser pressionado com a polémica dos emails.

É a primeira vez que Mário Centeno vai ao Parlamento depois da conferência de imprensa, onde prestou esclarecimentos sobre o caso.

Os partidos à direita querem saber se Mário Centeno trocou sms ou emails com António Domingues, onde pode ter dito que o ex-presidente da Caixa não precisava de entregar as declarações de rendimentos e património no Constitucional.