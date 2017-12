Se é como muitos portugueses e deixa tudo para a última, provavelmente ainda não decidiu onde vai passar a passagem de ano. Se quer gastar pouco dinheiro, há iniciativas gratuitas em várias cidades. Não há comida e bebida à borla, mas a festa sim, antes e depois do bater das 12 badaladas.

Deixamos aqui um roteiro de Norte a Sul do país, e também nas ilhas, sobre onde poderá cumprimentar 2018 em grande.

Caminha

23:30 - Remember Queen ao som dos White Queen Praça Conselheiro Silva Torres

Viana do Castelo

22:30 – DJ Nuno Luz 00:00 – The Gift Centro Cultural de Viana do Castelo

Barcelos

23:30, Pavilhão Municipal Maria Leal, All In DJ’s, Simplify, Pedro Caldas, Chinelos com Vida e Marcus 00:00, Largo da Cidade Fogo de artifício

Braga

Tudo na Avenida Central

21:30/04:00 DJ’s e animação 23:00 Miguel Gameiro 00:00 Fogo de artifício 01:00 Meninos do Rio 02:30 DJ Wilson Honrado

Esposende

Tudo no Largo dos Bombeiros

23:00 Fábio Vilas Boas e Tiago Briote 00:00 Fogo de artifício Depois das 00:00 Set de DJ’s

Guimarães

No Largo da Oliveira e na Praça de Santiago.

DJ Set + Animação de rua + Espetáculo de vídeo mapping 00:00 – Espetáculo piromusical

Vila do Conde

Na zona da Marina.

22:30 Canta Brasil 00:00 Fogo de artifício 00:15 Animação com DJ’s

Vila Real

No Largo da Câmara.

00:00 Fogo de artifício 00:20 GNR

Paredes

23:00, Praça dos José Guilherme Deolinda Kinzimba 00:00, na mesma praça Fogo de artifício piromusical 01:00, no pavilhão municipal Noite de DJ’s”

Penafiel

Na Praça da Escritaria.

22:00 DJ’s Miguel Tika e Marco Cancela 23:30 Quinta do Bill 00:00 Fogo de artifício 00:15 Continuação do concerto dos Quinta do Bill

Porto

Avenida dos Aliados

22:30 Aurea 00:00 Fogo de artifício 00:20 Amor Electro 02:00 DJ Set

Largo do Amor de Perdição

22:00 Kyptra’92 23:00 Mundo Secreto - Showcase 00:00 Overule 02:00 João Dinis

Praça dos Poveiros

22:00 Nuno di Rosso 00:00 Miguel Rendeiro 02:00 Freshkitos

Vila Nova de Gaia

Restaurantes do Mercado Beira-Rio

Até às 02:00 Dj Fernando Oliveira

Espinho

Praça da Baía

22:30 Jimmy P. 00:00 Fogo de artifício 00:15 DJ Rusty

Aveiro

Canal Central.

23:00 Grupo A Kapital e Dj Gonçalo Araújo 00:00 Fogo de artifício

Coimbra

Largo da Portagem

22:30 DJ Sousa 00:10 HMB 01:30 DJ’s de Vacaciones

Praça do Comércio

00:10 Peste & Sida 01:30 Karetus

Praça 8 de Maio

00:15 Revival Music

Terreiro da Erva

22:00 Banda Hidrogénio

Rio Mondego

00:00 Fogo de artifício

Figueira da Foz

Praça do Forte.

23:00 Pedro Abrunhosa 00:00 Espetáculo piromusical 00:30 Continuação com o concerto de Pedro Abrunhosa

Viseu

Campo de Viriato (recinto da Feira de São Mateus)

22:00 Atuação de grupos tradicionais e artistas locais: município vai declarar-se "Cidade Europeia do Folclore" em 2018 23:00 OrqueStrada 00:00 Fogo de artifício 00:15 Continuação dos OrqueStrada 01:00 Moullinex

No recinto, a Câmara de Viseu vai ainda instalar uma praça de "tasquinhas" e bares para garantir uma oferta variada de petiscos e bebidas, além de garantir transporte entre a ligação da rotunda do Campo de Viriato ao Rossio e ao Centro Histórico, das 20:00 às 04:00.

Guarda

Praça Luís de Camões, junto da Sé Catedral

22:00 Richie Campbell 00:00 Fogo de artifício 02:00 DJ João Vaz

Mira

Praia de Mira

22:30 Puppet Show Named Julio 00:00 Espetáculo de música e pirotécnica, na Barrinha 00:15 Matias Damásio 02:00 DJ Rich & Mendes 04:00 Electric Boys

Leiria

00:00 – Fogo de artifício.

Praça Rodrigues Lobo

22:30/06:00 Eurico Lisboa, Miguel Chagas, Hot Crazy Boy e Ruca

Largo do Papa

22:3/06:00 Pedro Carrilho, Mr. Vlalen, Nuno Fernandez, Luís da Silva e Merco

Praia do Pedrógão

22:30 /06:00 Miguel Chagas, Elsa Gomes & Dr. Rex, Luís da Silva, J. Silvestre, DJ The Fox, Pedro Carrilho, ARIEP, Nuno Fernandez e Mr. Vlalen

Porto de Mós

Praça Arménio Marques

22:00 Baile e animação com DJ Mister M 00:00 Fogo de artifício

Nazaré

Marginal.

22:30 Função Públika Palco 1 22:30 DJ’s Paulo Mendes, Zabs, Ride e Disca Riscos Palco 3 23:00 DJ Marksound Palco 2 23:59 Countdown com espetáculo de luzes e pirotécnica

A passagem de ano começa a ser festejada ainda antes do dia 31, com concertos de Quim Barreiros (29, sexta) e Pedro Abrunhosa (30, sábado).

A exemplo de anos anteriores, o horário dos transportes será alargado durante os festejos. O ascensor funcionará até às 02:00 do dia 1 janeiro, enquanto o transporte por autocarro se fará a partir da 01:00 e até às 07:00 do primeiro dia do novo ano (com partida no Mercado Municipal, e paragens na Pederneira, Rio Novo, Sítio e Nazaré). Também os bares do concelho vão ter horário alargado, podendo funcionar até às 06:00 nos dias 29 e 30 de dezembro e às 08:00 no dia 31.

Os festejos prolongar-se-ão ainda no dia 01 de janeiro, com o baile de apresentação dos Reis do Carnaval, que decorrerá às 16:30 na tenda instalada na Marginal.

Torres Novas

Praça do Peixe

23:00 Banda Som Pa’tudo e DJ’s Loverman, Tomezini, M.A.U e Psico Pisco

Praça 5 de Outubro

00:00 Fogo de artifício

Santarém

Jardim da República

22:00 Madeira Show

Jardim da Liberdade

00:00 Fogo de artifício 00:10 Diogo Piçarra 01:30 DJ Paulino Coelho

São Martinho do Porto

Praça Federico Ulrich (palco 2)

22:00 David Antunes & Midnight Band e a Banda Time

Baía

00:00 Fogo de artifício sincronizado com música, a partir de várias plataformas flutuantes colocadas no mar

Peniche

Avenida do Mar.

23:00 Banda Xeques 00:00 Fogo de artifício 00:15 Continuação com a banda Xeques

Santa Cruz

00:00 - Espetáculo de fogo de artifício em dois pontos de lançamento (Miradouro da Praia Formosa e Esplanada Antero de Quental - Meia Laranja).

Largo Jaime Batista da Costa

22:00 Banda Raska

Palco Páteo da Azenha

23:00 DJ Foca

Bar o Cais

23:00 DJ Naré

Lisboa

Terreiro do Paço

22:00 Marta Ren & The Groovelvets 23:00 Capitão Fausto 00:00 Fogo de artifício (com banda sonora composta pelos Beatbombers) 00:15 Espetáculo de hits do pop rock português com Lena D’ Água, Miguel Ângelo, Luís Portugal, Rui Pregal da Cunha, Ana Bacalhau, Ana Deus, Samuel Úria, Viviane e Xana.

Casino de Lisboa (Arena Lounge)

22:00 The Joe’s 23:30 Comédia com Telmo Ramalho 00:00 Celebração da chegada do Ano Novo 00:05 DJ Rui Remix 00:30 Ana Moura (convidado Miguel Araújo) 02:00 DJ Rui Remix

Casa Comunitária da Mouraria

19:00/04:00 Chalo Correia, Selecta Massi – A Costureira, e duo Bondebola

Cascais

00:00 – Fogo de artifício

Jardins do Casino Estoril Pontão da Praia dos Pescadores Boca do Inferno Furnas do Guincho

Almada

Largo de Cacilhas.

23:00 Azeitonas 00:00 Fogo de artifício 00:15 Continuação do concerto dos Azeitonas

Sesimbra

00:00 – Espetáculo piromusical aquático ao som da peça Stars and Stripes, a partir da obra de John Philip Sousa.

Largo da Marinha

22:00/02:00 DJ’s Dove e Júlio Costa

Porto de Abrigo

22:30 Passagem de ano subaquática

Setúbal

Doca dos Pescadores

23:00 SaxChique

Palco juntos ao edifício dos pescadores

00:00 Fogo de artifício 00:15 Coronel Cantiga

Praia da Saúde

00:15 Jorge Nice

Vendas Novas

Parada D. Pedro V

23:00 As’Band 00:00 Fogo de artifício e espetáculo de vídeo mapping

Évora

Praça do Giraldo

22:30 Seven Dixie 00:00 Fogo de artifício 00:10 DJ’s Fatinch, Bob “O Vermelho” e NevahBrainZ

Vidigueira

Praça da República

22:00 Banda RH+ e oferta de espumante e bolo regional 00:00 Fogo de artifício

Beja

Praça da República

22:30 Sem Limite 00:00 Fogo de artifício 00:15 Nelson Freitas 01:45 Sonido Andaluz

Lagos

Praça do Infante

22:30 D.A.M.A. 00:00 Espetáculo piromusical 00:15 Meninos da Vadiagem

Armação de Pêra

Praia dos Pescadores

22:30 5EX Band 00:00 Fogo de artifício 00:15 Continuação do concerto dos 5EX Band 01:00 DJ Massivechild

Portimão

Zona Ribeirinha de Portimão, junto à lota

21:00 Edna Pimenta e a banda Pimenta de Cheiro

Praia da Rocha

00:00 Fogo de artifício

Albufeira

Praia dos Pescadores

22:30 Agir 00:00 Fogo de artifício 00:00 Xutos & Pontapés

Avenida Sá Carneiro, Oura

00:05 Espetáculo com Star Parade

O concerto de Xutos & Pontapés acontecerá um mês depois da morte do guitarrista Zé Pedro, aos 61 anos, um dos fundadores da banda rock. A banda vai atuar sem qualquer substituto para o lugar do guitarrista.

As celebrações do fim de ano em Albufeira começam no dia 29 de dezembro com o Paderne Medieval, evento que convida a uma viagem à época medieval, bem como a Star Parade, com artistas e performances circenses.

A 29 de dezembro começa também o festival de humor “Solrir”, no Palácio de Congresos do Algarve, nos Salgados, com sessões diárias até ao dia 2 de janeiro, às 21:30.

A segurança vai ser reforçada entre 29 de dezembro e 2 de janeiro em Albufeira, onde são esperadas cerca de 100 mil pessoas para as festas de passagem de ano. “Foi estruturado um plano de segurança com as autoridades policiais, que prevê um reforço da vigilância” nos locais de animação noturna, indicou à Lusa o presidente da câmara, Carlos Silva e Sousa.

Loulé

Praça do Mar

22:30 Banda “Sou Quarteira” by Di Santiago produções com a participação dos artistas Bertílio Santos, Carol Vieira, Sara Lawrence, Bruno Fernandes e Dino d’Santiago 00:00 Fogo de artifício 00:15 Festa Rádio M80

Faro

Jardim Manuel Bivar

22:00 DJ Ride 23:00 Tiago Bettencourt 00:00 Fogo de artifício piromusical 00:15 DJ Sunlize

Olhão

Jardim Pescador Olhanense

22:30 Mariana Barnabé e Rafael Sousa 00:00 Fogo de artifício 00:15 Duo Improviso

Tavira

Praça da República

22:00 Grupo HI FI 00:00 Fogo de artifício 00:30 DJ´s Gemma e Flip D’Palm

Vila Real de Santo António

00:00 – Fogo de artifício

Praça Marquês de Pombal

22:30/01:00 Animação de Zé Aníbal

Marginal de Monte Gordo

22:30/05:00 Duo Reflexo, Íris, Nuno Dourado e DJ Vera

Funchal

Baixa Funchal

Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos

Praça do Povo

22:30 Tiago Silva e Elisa Silva 00:00 Espetáculo pirotécnico 00:30 Mimicat

Dez navios de cruzeiros com cerca de 20 mil passageiros vão atracar no porto do Funchal para assistirem ao tradicional festival pirotécnico da Passagem de Ano. As escalas previstas para os dias 30 e 31 de dezembro compreendem 10 navios que escolheram a região para assistir ao espetáculo de fogo-de-artifício que todos os anos celebra a chegada do novo ano, no qual o governo regional investe 976 mil euros em oito minutos de fogo disparado de 37 postos e que envolve 131.873 disparos.

Ponta Delgada

Portas da Cidade

22:05 Banda The Code 23:10 Fernando Daniel 23:58 Countdown em articulação com a matriz e espetáculo piromusical 00:15 Encore de Fernando Daniel 00:35 Live Act DJ Play, acompanhado por efeitos de luz, laser e pirotecnia

Nota: Horas são as locais, mais uma em Lisboa