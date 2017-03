A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai emitir a partir da próxima semana uma nova série de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), com um montante indicativo de 500 milhões de euros.

De acordo com o aviso do IGCP, publicado na quarta-feira em Diário da República, este montante poderá ser aumentado, por opção do emitente, até ao dia 31 de março de 2017, inclusive.

De acordo com uma nota publicada no site do IGCP, as OTRV serão colocadas através de oferta pública de subscrição dirigida ao público em geral a decorrer entre o dia 27 de março e 7 de abril 2017, com pagamento de juros, semestral e postecipadamente, em 12 de abril e 12 de outubro de cada ano, calculados a uma taxa de juro variável e igual à Euribor 6 meses acrescida de 1,90%, ocorrendo o reembolso do capital em 12 de abril de 2022.

Apesar do juro ser baixo, mesmo assim compara bem com outras opções de poupança que os portugueses possam ponderar como os depósitos a prazo e os certificados de aforro.

Na última emissão comparável, em novembro, o Estado conseguiu captar 1.500 milhões das poupanças dos portugueses, houve cerca de 90 mil investidores a procurarem o produto.