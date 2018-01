A Ikea Portugal notificou na passada quarta-feira a Autoridade da Concorrência da compra do Parque Eólico do Pisco, na região da Guarda, à Windpartners Renováveis, revela um aviso publicado no site da AdC.

Até meados da próxima semana, os interessados na operação de concentração podem enviar os seus contributos para a autoridade, segundo o mesmo aviso.

A compra da totalidade das ações do parque eólico pela holding do grupo internacional Ikea atualmente detidas pela Windpartners Renováveis, é efetuada através da subsidiária portuguesa Ikea Portugal - Móveis e Decoração.

O Parque Eólico do Pisco dedica-se ao negócio de geração, distribuição e venda de energia elétrica com recurso a fontes renováveis, designadamente a energia eólica, através da construção, exploração de parques eólicos e de linhas de transporte de energia elétrica.