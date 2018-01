A Pharol informou esta quarta-feira o mercado que a Visabeira reduziu a sua participação qualificada na empresa, para um valor inferior a 2% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da antiga PT SGPS.

Num comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pharol informa que a Grupo Visabeira SGPS e a Visabeira PRO – Estudos e Investimentos “procederam à venda, em bolsa, de um total de 7.575.844 ações, representativas de 0,846% do capital social e dos direitos de voto da PHAROL SGPS”.

Com a venda de ações, o Grupo Visabeira SGPS passou a deter 1,1035% do capital social e direitos de voto da Pharol, enquanto a Visabeira PRO – Estudos e Investimentos ficou com 0,6886%.

Em conjunto, as acionistas passaram a deter, em conjunto, “um total de 16.067.041 ações, representativas de 1.7922% do capital social e direitos de voto da PHAROL, SGPS, S.A., tendo, com a venda das 2.000.000 ações, ocorrida a 28 de desembro de 2017, reduzido a sua participação conjunta para um valor inferior a 2% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Pharol”, lê-se no comunicado.