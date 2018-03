Os prejuízos do Novo Banco terão rondado os 1.400 milhões de euros, mais concretamente 1.395 milhões de euros, “considerando a receita do Mecanismo de Capital Contingente", confirmou o presidente executivo, António Ramalho, em conferência de imprensa. Um valor superior aos 788,3 milhões de euros, já negativos, em 2016.

2017 é um ano marcado pelas injeções naturais de capital no banco, necessárias para assegurar a sua sobrevivência", reconhece o presidente.

Na sequência do processo de venda da instituição foi criado um Mecanismo de Capital Contingente que permite ao banco poder ser compensado, até ao limite máximo de 3,89 mil milhões, por perdas que venham a ser reconhecidas em alguns dos seus ativos a cargo do Fundo de Resolução, que assim ficou, detentor de 25% do capital do Banco.

Já os resultados operacionais foram positivo de 341,7 milhões, inferior em 44,9 milhões ao do exercício anterior.

Sobre o futuro do banco é claro, para já, que há um novo plano de rescisão que engloba 400 funcionários. No comunicado, o Novo Banco diz que, em 2017, "as continuadas políticas de racionalização e otimização de custos levaram à redução de 7,1% dos custos operativos, tendo reduzido os custos de pessoal em 9,1% e os gastos gerais em 6,9%."

Em 31 de dezembro de 2017, o grupo contava com 5.488 colaboradores face aos 6.096 funcionários em 2016.

A evolução apresentada pelos custos operativos está também relacionada com o redimensionamento da rede de distribuição face à nova realidade do negócio", diz o comunicado.

Sobre o tema dos balcões António Ramalho fala no objetivo de ficar apenas com 400, mas não se compromete com um timing. O número de balcões, em 31 de dezembro de 2017, era de 473 tendo-se registado uma redução homóloga de 64 unidades.

Em 18 de outubro foi concluído o processo de venda do banco, na sequência da aquisição de uma posição maioritária (75%) do seu capital social por fundos de investimento geridos pelo grupo norte-americano Lone Star, através de dois aumentos de capital no valor de 750 milhões e 250 milhões, ocorridos em outubro e dezembro, respetivamente.

Esta venda foi precedida da concretização de uma operação de Liability Management Exercise (LME) sobre 36 séries de obrigações no valor contabilístico de cerca de 3 mil milhões euros. A operação traduziu-se na compra e reembolso de obrigações representativas de 73% do seu valor contabilístico, com um resultado imediato de 209,7 milhões.