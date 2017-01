O Estado português conseguiu financiar-se a juros negativos, em BIlhetes do Tesouro, o que quer dizer que não terá de pagar uma taxa pelo dinheiro que pediu emprestado no mercado. Não é a primeira vez que acontece, mas tem sido raro nos últimos anos.

Foram colocados 1.400 milhões de euros em dívida que vence daqui a 12 meses e mais 350 milhões a seis meses. A taxa de juro, no primeiro caso, foi de -0.047%, o que compara com a cobrança de 0,005% em novembro último, segundo os dados da agência que gere a dívida pública, o IGCP.

No prazo mais curto, foi de -0,091%, melhor ainda do que na última emissão com as mesmas características, onde se pagou um juro 0,027%.

A procura, essa, baixou ligeiramente nas duas linhas: mais do que triplicou a seis meses (3,53 vezes vs. 3,94 no leilão anterior) e foi 1,55 vezes superior a 12 meses (1,57 vezes antes).

Em agosto do ano passado, o Estado também tinha conseguido financiar-se a curto prazo com juros negativos.