O projeto de lei do Governo para regulamentar a atividade de transporte de passageiros em veículos descaracterizados como a Uber e a Cabify vai hoje ser discutido no Parlamento, a partir das 10:00. Não se prevê consenso entre os deputados, uma vez que BE, PCP, PSD e CDS-PP discordam do diploma conforme está.

Já o grupo parlamentar do PS anunciou quarta-feira que o Governo vai pedir que o documento baixe à comissão de Economia, Obras Públicas e Inovação para debate na especialidade, sem ser votado hoje no plenário.

O que prevê o projeto de lei do Governo?

os operadores deixem de poder ser entidades individuais e passem a ser coletivas

o horário máximo de condução não ultrapasse as seis horas em contínuo

os veículos não tenham mais de sete anos de idade

os motoristas tenham formação própria

não haja contingentes, entre outros.

O Bloco de Esquerda avançou esta semana com uma proposta distinta ao projeto-lei n.º 50/XIII do Governo. A principal diferença prende-se com a fixação de contingentes pelos municípios para estas viaturas e com uma periodicidade não inferior a cinco anos.

A iniciativa do BE vai mais de encontro às reivindicações da Federação Portuguesa do Táxi e da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), que não abdicam da contingentação.

Também o PCP está contra a aprovação do projeto-lei do Governo tal como está redigido, tendo o deputado Bruno Dias avançado à Lusa que, da forma que está, “não responde a preocupações fundamentais e vem criar problemas em vez de os resolver”.

À semelhança do BE, também o PCP defende os contingentes. O partido não concorda que as empresas dos transportes em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas (TVDE) possam “por os carros que quiserem e onde quiserem”.

À Lusa, Hélder Amaral, deputado do CDS-PP, avançou que o seu partido não vai apresentar hoje nenhum projeto de lei, esperando que o diploma baixe à comissão para darem os seus contributos.

A mesma resposta deu o deputado do PSD Luís Leite Ramos, explicando “concordar com a necessidade e urgência de haver legislação sobre esta matéria”, já que considera que o diploma do Governo está “enviesado” e que não responde a um conjunto de questões relevantes para os sociais-democratas.

Dessa forma, na especialidade, os deputados do PSD vão apresentar um conjunto de propostas relevantes para a questão da mobilidade que envolve táxis e plataformas eletrónicas, sem no entanto, querer adiantar quais são.

Uma história conturbada

A Uber, que está em Portugal desde julho de 2014, é uma plataforma online que permite pedir carros descaracterizados de transporte de passageiros através de uma aplicação.

A sua atividade - bem como a da Cabify, que se instalou no país mais recentemente - tem sido muito contestada pelos taxistas, uma vez que os operadores ligados a estas plataformas não têm de cumprir os mesmos requisitos formais do que os táxis para trabalhar.