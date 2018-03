A Autoeuropa vai parar a produção na fábrica de Palmela durante uma semana, de 24 de março a 2 de abril. A informação foi confirmada à TVI por fonte da empresa.

A falta de peças com que se depara a fábrica de Palmela prende-se com a “falta de capacidade dos fornecedores em responder e dar vazão a esta alteração na procura”. “Houve uma mudança nas preferências dos consumidores, que passaram a preferir carros a gasolina aos carros a gasóleo e os nossos fornecedores estão com alguma dificuldade em responder a essa alteração”, explicou à TVI a fonte atrás referida.

Num comunicado distribuído aos trabalhadores, esta sexta-feira, a empresa adianta que o reinício da atividade laboral será no dia 03 de abril e garante ainda que “esta revisão do programa de produção, por motivos externos à Volkswagen Autoeuropa, não terá impacto no pagamento do prémio trimestral".

À TVI, fonte da empresa explicou que alguns setores que não estão diretamente ligados à produção, como escritórios, continuaram a laborar, mas a paragem na produção é total.

A fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela prevê atingir um volume de produção na ordem dos 240.000 veículos até final do ano em curso, a maioria dos quais no novo modelo, T-Roc.

Não é a primeira vez que a Autoeuropa se vê obrigada a parar. Da última vez, no final do ano passado, a fábrica de Palmela fez uma paragem entre 26 de dezembro e 02 de janeiro, também por falta de peças. Mais recentemente, em fevereiro, a empresa voltou a parar, desta feita apenas um dia, pela mesma razão.