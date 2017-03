Portugal reduziu voluntariamente a produção de leite, em 24%, entre outubro e dezembro de 2016. Fê-lo no âmbito do programa lançado pela Comissão Europeia para fazer face à crise no setor.

Dados da Comissão Europeia dão conta que 43.968 mil agricultores de toda a União Europeia aderiram ao programa de redução voluntária de produção de leite, lançado em julho de 2016.

No total, registou-se uma quebra de 851.700 toneladas, numa média de 19 toneladas por agricultor.

Em Portugal, foram 912 os agricultores que aderiram ao programa, reduzindo 15.090 toneladas de leite. É quase um quarto da produção (24%), numa média de 17 toneladas por agricultor.

Em fevereiro, os produtores de leite do norte do país avisaram que a retoma no setor ainda não aconteceu. O presidente da APROLEP - Associação de Produtores de Leite de Portugal chegou mesmo a dizer que estão "no fundo do poço" e a viver "com muitas dificuldades".

No verão do ano passado, o Governo aprovou uma série de incentivos aos produtores de leite.