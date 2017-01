O BCP atualizou as suas previsões à luz do aumento de capital de 1.332 milhões de euros, prevendo um return on equity (ROE) – percentagem de resultado líquido sobre o capital investido - de cerca de 10% em 2018, ano em que vê um potencial regresso à distribuição de dividendos com um pay out ratio - percentagem dos lucros que é paga aos acionistas - igual ou superior a 40%, anunciou o banco.

No final dos nove meses de 2016, o ROE do BCP foi negativo em -7,7%.

Numa apresentação aos investidores publicada no site da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP reiterou o objetivo de reembolsar os 700 milhões de fundos estatais contingente convertible bonds (CoCos), reforçar o balanço, acrescentando que vai colocar "ênfase na rendibilidade e na criação de valor acionista".

Assim, o BCP vê o "potencial regresso ao pagamento de dividendos; objetivo para pay out ratio de igual ou superior a 40% em 2018, sujeito a requisitos regulamentares".

O aumento de capital anunciado esta semana reforça substancialmente a posição de capital, mas é muito diluitivo.

"A emissão de direitos deverá permitir reembolso imediato dos CoCos e reforço do balanço para os novos benchmarks do setor bancário", vincou o BCP.

Num comunicado separado, a CMVM adiantou que aprovou a proposta de aumento de capital e que o prazo da oferta decorrerá de 19 de janeiro a 2 de fevereiro e a transação de direitos entre os dias 19 e 30 de janeiro. As ordens de subscrição poderão ser revogadas até ao dia 30 de janeiro.

O apuramento e divulgação dos resultados da oferta deverá ocorrer a 3 de fevereiro de 2017 e a admissão à negociação das novas ações deverá ser a 9 de fevereiro.