O ministro das Finanças assume o cenário de eventuais perdas para os obrigacionistas na venda do Novo Banco.

“As perdas dos obrigacionistas são uma das peças do acordo a que o Banco de Portugal chegou com a Lone Star”, começou por responder Mário Centeno, depois de uma interpelação acesa do deputado do PSD António Leitão Amaro.

Centeno não quis “ emitir opinião”, porque seria “totalmente desajustado fazê-lo”, mas acabou por dizer que em causa estará um “mecanismo de transformação de dívida”.

Obviamente será feito de forma voluntária num mecanismo de troca que envolverá obrigacionistas numa lógica de preservação da instituição”.

Para o ministro, o mais importante “para todos é sustentabilidade” da instituição. “A não sustentabilidade é a maior perda que pode existir. E é essa a dimensão deste problema”.

Os detentores de obrigações do Novo Banco terão de aceitar perder 500 milhões de euros para que a venda ao fundo Lone Star se concretize. Trata-se de uma das condições necessárias para que o sucessor do antigo BES mude de mãos.

A TVI noticiou ontem que cerca de 43% dos obrigacionistas que poderão perder dinheiro com a venda do Novo Banco são clientes de retalho ou seja pequenos investidores não qualificados, que também serão forçados a assumir perdas.

O ministro assegurou que "não há nenhuma garantia dada pelo Estado" ao Lone Star nesta venda. "Não há garantias. (...) O banco bom que estava à venda não iria permitir a recuperação do empréstimo que o Estado fez ao fundo de resolução. O Novo Banco não era o banco que na altura [novembro de 2015, quando o Governo tomou posse] foi dito que era portanto há perdas contingentes que vão ser materializadas ou não segundo processo de contingência. Não é garantia, não há ativos".

Sobre a venda do banco e também sobre a revisão de empréstimo ao fundo de resolução, o deputado do PSD Leitão Amaro concluiu que Mário Centeno age sempre do mesmo modo.

O problema é que o senhor, sempre que tem um desafio, resolve desbaratando o dinheiro dos portugueses. É uma enormidade".

O deputado social-democrata bem tentou saber qual é o valor atualizado do empréstimo feito à banca. Questionou o ministro várias vezes, mas Centeno nunca falou em números.

"Deixe-se lá de propaganda, qual é o valor atualizado do empréstimo feito à banca?". Centeno voltou a repetir o que já tinha respondido antes, de forma muito genérica, que "o empréstimo de 2014 não garantia solvabilidade do empréstimo ao fundo de resolução", porque a taxa de 8% para reembolso em dois anos dos 3,9 mil milhões de euros era "impossível". "Já nem falo da taxa de juro imposta para parecer que estava tudo limpo no dia 4 de outubro de 2015", atirou ainda, referindo-se às eleições legislativas.

Com a revisão do empréstimo, diz o ministro, "o Estado garantiu que o fundo de resolução cumpre obrigações com o Estado, paga um juro indexado ao da República [com referência à taxa a cinco anos] e paga um spread". E números? Continuam no segredo dos deuses.