A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) disse este sábado que “adota as melhores práticas” exigidas pelos reguladores e supervisores que tem executado todas as recomendações para melhorar os seus procedimentos.

“A CEMG adota as melhores práticas e recomendações, quer do Banco de Portugal, quer da European Banking Association [Autoridade Bancária Europeia], seja em matéria de gestão de risco, de controlo interno ou de concessão de crédito”, lê-se no comunicado enviado hoje às redações.

O banco mutualista, que é detido na totalidade pela Associação Mutualista Montepio Geral, diz ainda que “em todos os casos” em que houve recomendações das entidades de supervisão que as aceitou e atuou para as executar.

"Face a recomendações de entidades de supervisão, as entidades visadas procedem de duas formas: ou contestam ou aceitam e corrigem. Em todos os casos que a CEMG decidiu não contestar procedeu-se às correções e tudo se encontra em conformidade", acrescentou a instituição.

A Caixa Económica Montepio Geral afirmou ainda que, em 2015, fez a "revisão de procedimentos e áreas passíveis de melhoria do governo interno" e que executou "um conjunto de ações que robusteceram o seu sistema de controlo interno, situação já reconhecida pelo respetivo regulador".

A entidade diz ainda que "adaptação às melhores práticas" é um "processo contínuo" e que a continuará a "colaborar com as autoridades para estar sempre em conformidade com as mais elevadas exigências internacionais".

O Expresso noticia um relatório do Banco de Portugal relativo à CEMG em 2016 em que os técnicos concluem que a entidade apresenta "um perfil de risco de nível elevado", que as exposições estratégicas "não garantem uma gestão sólida" e fala ainda numa "consistente degradação da qualidade da carteira dos clientes".

A Caixa Económica Montepio Geral é liderada por Félix Morgado, que substituiu Tomás Correia em agosto de 2015, ficando este apenas como presidente da Associação Mutualista Montepio Geral.