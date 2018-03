O Governo da Madeira estimou esta terça-feira que os prejuízos na agricultura decorrentes do temporal que afetou a região na última semana sejam de 1,5 milhões de euros e anunciou apoios até 80% a fundo perdido.

Apurados os valores dos prejuízos, o Governo Regional irá ativar duas medidas de apoio, designadamente pagamento a fundo perdido até 80% do valor do prejuízo e a abertura da medida dos Fundos Comunitários para o restabelecimento do potencial produtivo com apoios a 100% no investimento", anunciou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.