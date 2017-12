O número de empresas que participam no fórum para a igualdade de género mais do que duplicou desde que foi lançado, em 2013. Atualmente são 68 as entidades com medidas concretas para a aplicar nas suas organizações.

No início, eram cerca de 30 empresas que pretendiam "ser um modelo para as outras", começou por explicou à Lusa a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.

Rosa Monteiro acrescentou que a ideia era trabalhar para "combater disparidades salariais" e esforçar-se por abrir mais às mulheres carreiras das quais costumam estar afastadas, como as engenharias.

Hoje, sete novas empresas, incluindo a agência Lusa, juntaram-se ao Fórum Empresas para a Igualdade, assumundo o compromisso de ir "mais além do que determina a lei" em termos de condições de trabalho favoráveis para a igualdade de género, disse, por sua vez, a presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Joana Gíria.

Algumas das práticas entre as empresas que integram este fórum são: