A Moody's reviu em baixa o rating da dívida sénior do Novo Banco, justificando a decisão com a operação de troca de obrigações que integra a operação de venda do banco à Lone Star.

O corte foi para o nível Caa2, que julga estes títulos como de "fraca condição", o grau especulativo ou lixo. E está sob revisão para nova descida, com a expectativa que os detentores de obrigações seniores do banco liderado por António Ramalho vão sofrer perdas com esta operação.

Se não aceitarem fazer parte da solução para a venda, os obrigacionistas do Novo Banco podem perder o dinheiro que têm investido. É que se a instituição não conseguir os 500 milhões através da conversão de dívida destes investidores, a venda não se concretiza e a alternativa é uma resolução mais severa onde os obrigacionistas serão chamados a assumir perdas.

Em causa está a realização de "um exercício de gestão de passivos, sujeito a adesão dos obrigacionistas, que irá abranger as obrigações não subordinadas do Novo Banco e que, através da oferta de novas obrigações, permita gerar pelo menos 500 milhões de euros de fundos próprios elegíveis para o cômputo do rácio CET1" (?common equity tier 1'), anunciado na última sexta-feira pelo Banco de Portugal.

Uma obrigação é um título de dívida. As obrigações seniores diferem das obrigações subordinadas em que medida? Tem tudo a ver com o risco. No caso das obrigações seniores, os credores têm o direito de serem ressarcidos com prioridade face a outros credores, incluindo aqueles que detêm obrigações subordinadas.

Também hoje, outra agência de notação se pronunciou sobre outro banco português. A Fitch considera que a dívida emitida em março pela Caixa Geral de Depósitos, para se recapitalizar, é lixo. A agência de notação financeira atribuiu hoje o rating de B-, o sexto dentro do grau de não investimento a esses 500 milhões de euros emitidos.