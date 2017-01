A primeira semana de Presidente Trump foi alçada a tema “número 1” da esfera mediática portuguesa. Das 67 peças sobre os EUA 63 (94%) foram sobre Trump. Entre essas os principais filões de cobertura foram: a cerimónia de tomada de posse logo seguida da marcha das mulheres e, um pouco abaixo, da construção do muro na fronteira com o México.

Em termos económicos o “efeito Trump” tem dominado os índices bolsistas norte-americano. O índice industrialista Dow Jones foi levado acima do patamar dos 20 mil pontos pela primeira vez desde sempre, e os índices Standard & Poors (grandes empresas) e Nasdaq (tecnológicas) têm subido. Este comportamento entusiástico de Wall Street tem sido movido a promessas de reforma fiscal “pró-business” e ao anúncio de uma campanha de obras públicas, a começar pelo tal muro que começa a fazer escalar as tensões com o vizinho mexicano.

Em comparação as notícias sobre a ocidental praia lusitana têm sido relativamente calmas. Em boa verdade têm sido um “TSU-nami” num copo de água. Quase toda a gente fica bem na fotografia. O Governo porque tentou, enrolado num manto de concertação social. O BE, o PCP e os Verdes porque se mantiveram irredutíveis contra um desenquadramento das contribuições para a Segurança Social. O CDS porque se deu ares de partido responsável e coerente, não votando contra. E até o próprio PSD, que assim afetou o seu direito a aparecer na foto (numa espécie técnica Estaline, mas ao contrário).

O Barómetro de Notícias é desenvolvido pelo Laboratório de Ciências de Comunicação do ISCTE-IUL como produto do Projeto Jornalismo e Sociedade e em associação com o Observatório Europeu de Jornalismo. É coordenado por Gustavo Cardoso, Décio Telo, Miguel Crespo e Ana Pinto Martinho. A codificação das notícias é realizada por Rute Oliveira, João Lotra e Sofia Barrocas. Apoios: IPPS-IUL, Jornalismo@ISCTE-IUL, e-TELENEWS MediaMonitor / Marktest 2015, fundações Gulbenkian, FLAD e EDP, Mestrado Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, LUSA e OberCom.

Análise de conteúdo realizada a partir de uma amostra semanal de aproximadamente 411 notícias destacadas diariamente em 17 órgãos de comunicação social generalistas. São analisadas as 4 notícias mais destacadas nas primeiras páginas da Imprensa (CM, PÚBLICO, JN e DN), as 3 primeiras notícias nos noticiários da TSF, RR e Antena 1 das 8 horas, as 4 primeiras notícias nos jornais das 20 horas nas estações de TV generalistas (RTP1, SIC, TVI e CMTV) e as 3 notícias mais destacadas nas páginas online de 6 órgãos de comunicação social generalistas selecionados com base nas audiências de Internet e diversidade editorial (amostra revista anualmente). Em 2016 fazem parte da amostra as páginas de Internet do PÚBLICO, Expresso, Observador, TVI24, SIC Notícias e JN.